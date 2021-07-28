Show TV Ana Haber sunucusu Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder'in biyografisi..

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in istifasının ardından, yerine gelecek isim Dilara Gönder oldu. Bunu akabinde, "Dilara Gönder kimdir?" sorusu gündeme taşındı.

Show TV Ana Haber'i sunan Ece Üner, ani bir kararla istifa etti.

"Artık farklı şeyler yapmak istiyorum" diyen Üner'in istifası seyircileri üzerken, yerine gelecek isim ise belli oldu.

İzleyiciler artık Show TV'de Dilara Gönder'i görecek. Gönder Show TV Ana Haber'in yeni sunucusu oldu.

Bunun üzerine, "Dilara Gönder kimdir?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar..

DİLARA GÖNDER KİMDİR?

17 Haziran 1983 yılında dünyaya gelen Dilara Gönder, liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde okudu. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nü kazanan Gönder, 2007'de Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programa dahil oldu.

Program, radyo dalında birinciliğe layık görüldü. Sunuculuk hayatına ilk adımı Fenerbahçe TV'de "MusicBox" adlı programında attı. 2007 yılına kadar Fenerbahçe TV'de görev yaptı.

2007'de Lig TV'ye geçip ve 2,5 sene Lig TV'de çalıştı. TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip eden Gönder, önemli röportajlar yaptı. 2010'da NTV Spor'a geçti ve burada Zor İşler, Yeter ki İste ve Lingo programlarının sunuculuğunu üstlendi. Ayrıca birden fazla dizide oyunculuk yaptı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Sunucu olması yanı sıra aynı zamanda oyunculukla da ilgilenen Dilara Gönder, 2014'te "Ne Diyorsun" adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Sil Baştan isimli dizide "Gizem Dereli" rolünü canlandırdı. TRT 1'de yayınlanan "Baba Candır" dizisinde oynadı.