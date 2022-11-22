Show TV'nin yeni dizisi Sipahi ilk fragmanıyla izleyicileri büyüledi!

Yakında Show TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan yeni dizi Sipahi'nin ilk tanıtım videosu yayınlandı. İlk fragman kısa sürede büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, yapımını CBP Film’in, yapımcılığını ise Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği Sipahi dizisi büyük merak uyandırdı.

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık’ın yer aldığı Sipahi dizisinin nefes kesen ilk tanıtımı yayınlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yetiştirdiği yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım) ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alan diziden ilk görüntüler büyük beğeni topladı.

Türkiye’ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen MİT ajanlarının hikayesini anlatan Sipahi görkemli prodüksiyonuyla da dikkat çekti.

Dizinin konusu

Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, metaverse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır.

Bu karmaşık ve komplike düşman, ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Dizinin oyuncuları

Dizide Sinan Tuzcu, Selçuk Borak, Erkan Bektaş, Berrin Arısoy, Başak Gümülcinelioğlu, Zeynep Oymak, Nurettin Sönmez, Elit Andaç Çam, Gözde Okur, Çağdaş Onur Öztürk, Emre Bulut ve Serhat Nalbantoğlu yer alacak.