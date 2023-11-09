Shrek 5 ne zaman vizyona girecek? Şrek 5 konusu ve oyuncuları Oscar ödüllü animasyon Shrek (Şrek), beşinci filmiyle vizyona girmeye hazırlanıyor. Güreşçi Maurice Tillet'den ilham alınarak yaratılan Shrek'in ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte Shrek 5 hakkında sahip olunan bilgiler...

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7'den 70'e milyonlarca izleyicisi olan Shrek, Oscar animasyon ödülü kazanmış 3D animasyon filmdir.

William Steig'in 1990'da yazdığı bir masaldan filme uyarlanmıştır.

Shek sözcüğünun muhtemelen İbranicedeki שרעק (Şrak) sözcüğünden ya da Almancadaki korku, şiddet anlamlarına gelen schreck sözcüğünden geldiği düşünülüyor.

Bataklıkta yalnız yaşayan ve yakındaki köy halkının korktuğu yeşil bir dev olan Shrek, Prenses Fiona'yı bulmak için yola çıkıyor ve macerası başlıyor.

Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3, Şrek'le Mutlu Yıllar ve Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmlerinin ardından yeni bir müjde geldi.

Shrek 5, resmen duyuruldu.

En son 2010 yılında vizyona giren Shrek, yeniden beyazperdede olacak.

Peki, Shrek 5 ne zaman yayınlanacak? Şrek 5 vizyon tarihi ve konusu...

Shrek 5 ne zaman?

Şrek 5 filminin orijinal kadrosu ile birlikte 2025 yılında vizyonda olacağı tahmin ediliyor.

Şu an için Shrek 5'in konusu hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak bazı detaylar ortaya çıktı.

Mart 2017'de Shrek 5 senaristi Michael McCullers , The Hollywood Reporter'a filmin serinin "oldukça büyük bir yeniden keşfi" olduğunu açıkladı.

Shrek 5 oyuncu kadrosu

Shrek - Mike Myers

Prenses Fiona - Cameron Diaz

Eşek - Eddie Murphy

Çizmeli Kedi - Antonio Banderas