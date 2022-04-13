Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural askerlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! 'Bu ne yakışıklılık be'

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural askerlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! 'Bu ne yakışıklılık be'

Bir dönem ünlü şarkıcı Sibel Can ile evli olan Hakan Ural, sosyal medya hesabından askerlik fotoğrafını paylaştı. Ural'ın eski halini görenler, ''Bu ne yakışıklılık'' demekten kendilerini alamadı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 1988 yılında ünlü şarkıcı Sibel Can ile gizlice nikah masasına oturdu.

O dönemde Türkiye'nin en güzel kadını olarak kabul edilen Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliği tam 11 yıl sürdü ve ikili 1999 yılında boşandı.

Bu evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can ile dünya evine girdi.

Ural'ın bu evliliğinden 2013 yılında Gisella adını verdiği bir kızı daha dünyaya geldi.

Şimdilerde Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen ünlü isim, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Askerlik fotoğrafını paylaştı

Sık sık geçmiş yıllara ait fotoğraflarını paylaşan Hakan Ural, son olarak askerlik fotoğrafını yayınladı.

Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunan Ural'ın paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü sunucuya beğeni yağarken "Hala aynısın be abi'', ''Bu ne yakışıklılık be'', ''Yıllara meydan okuyorsun'' tarzında yorumlar yapıldı.