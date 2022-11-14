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    Sibel Can'ın gelini güzelliğiyle parmak ısırttı! Gören 'Gelin, kaynana toprağından' diyor...

    Sibel Can ve Hakan Ural'ın büyük çocukları Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya ile evlendi. Yeni gelin Merve Kaya, güzelliği ile gündeme damga vuruyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 15:11
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    Sibel Can'ın gelini güzelliğiyle parmak ısırttı! Gören 'Gelin, kaynana toprağından' diyor...

    Sibel Can ve Hakan Ural'ın 11 yıllık evliliğinden dünyaya gelen oğulları Engincan Ural, geçtiğimiz günlerde evlendi.

    Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile hayatını birleştiren Engincan Ural'ın mutluluk kareleri sosyal medyada paylaşıldı.

    Görkemli bir düğün ile evlenen Merve Kaya’nın özel hayatı merak konusu oldu.

    Sibel Can'ın gelini kimdir? Merve Kaya ne iş yapıyor? Engincan Ural'ın eşi kim? gibi sorular araştırılıyor.

    Güzelliği ile dikkat çeken ve kameralardan uzak bir hayat süren Merve Kaya'yı milyonlar mercek altına aldı.

    Sibel Can ın gelini güzelliğiyle parmak ısırttı! Gören Gelin, kaynana toprağından diyor... #1

    Sibel Can'ın güzel gelini

    Engincan Ural, anne ve babası gibi oyunculuk ya da şarkıcılık yapmıyor.

    Ekonomi alanında uzmanlaşan Engincan Ural, kendi kurduğu markanın internet üzerinden satışıyla ilgileniyor.

    Sibel Can ın gelini güzelliğiyle parmak ısırttı! Gören Gelin, kaynana toprağından diyor... #2

    Engincan Ural, 2022'nin nisan ayında evlilik teklifinde bulunduğu ve "Evet" yanıtını aldığı sevgilisi Merve Kaya ile nikah masasına oturdu.

    Sibel Can ın gelini güzelliğiyle parmak ısırttı! Gören Gelin, kaynana toprağından diyor... #3

    Sibel Can'ın gelini ve Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya’nın ise mesleği ve hayatına dair pek bilgi bulunmasa da İbir inşaat şirketinde İş Geliştirme Koordinatörü olduğu biliniyor.

    Sibel Can ın gelini güzelliğiyle parmak ısırttı! Gören Gelin, kaynana toprağından diyor... #4


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