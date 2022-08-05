Sibil Çetinkaya beyaz bikinili pozlarıyla baş döndürdü! 'Bu fizik inanılmaz..'

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya,Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya cesur ve iddialı pozları ile gündemde kalmaya devam ediyor.Uzun zamandır tatil yapan Sibil Çetinkaya sosyal medyada paylaştığı pozlar ile isminden söz ettiriyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü fenomenin takipçileri Sibil Çetinkaya'ya övgü dolu yorumlarda bulunuyor.

Instagramda 507 bin takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya her anını takipçileriyle paylaşarak beğeni topluyor.Fiziği ve güzelliği dillerden düşmeyen ünlü fenomen son olarak beyaz bikinisi ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan o kareler sosyal medyada gündeme geldi.İşte Sibil Çetinkaya'nın o cesur pozları..