- Haberler
- Medya Haberleri
- Sibil Çetinkaya cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor! 'Taş gibisin..'
Sibil Çetinkaya cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor! 'Taş gibisin..'
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya gündemden düşmüyor.Cesur pozları ile sık sık gündem olan Sibil Çetinkaya bikinili pozları ile beğeni topladı..
- 15.07.2022 - 11:09
- Güncelleme : 15.07.2022 - 11:10
Ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor.Bol bol takipçileri ile fotoğraf paylaşan Sibil Çetinkaya'nın cesur pozları sosyal medyanın gündeminde.
Şu sıralar tatil yapan Sibil Çetinkaya'nın paylaştığı pozlar büyük beğeni topluyor.Düzgün fiziği ile dikkatleri çekmeyi başaran fenomenin instagramda 508 bin takipçisi bulunuyor.
Son olarak bikinili pozlarını paylaşan Sibil Çetinkaya'nın bu pozları binlerce kişi tarafından beğenildi.Takipçileri Sibil'e övgü dolu yorumlarda bulundu.