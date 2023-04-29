Sibil Çetinkaya fiziğiyle sosyal medyaya damga vurdu!

fenomeni ve ifnluencer Sibil Çetinkaya, Instagram'ı sallamaya devam ediyor.

Medya ve oyunculuk alanında eğitimler aldıktan sonra sosyal medyaya ilgisini yoğunlaştıran Sibil Çetinkaya, hızla takipçi sayısını yükseltti.

Dila Tarkan, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli gibi sosyetik isimlerle yakın olan Sibil Çetinkaya, binlerce takipçiye ulaştı ve her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor.

Hayatını takipçileriyle paylaşan 28 yaşındaki ünlü fenomen, Şeyma Şubaşı'nın düğün öncesi partisine katıldı.

90'lar konseptli partide adeta ışıldayan Sibil Çetinkaya, cesur kombin tarzından ödün vermedi.

Partiye damga vurdu

Pembe büstiyeri ve pantolonu ile tarzını ortaya koyan Sibil Çetinkaya, takipçilerinden tam not aldı.

Sibil Çetinkaya fiziğiyle sosyal medyaya damga vurdu!

90'lar kızına dönüşen Çetinkaya, fiziğiyle de dikkat çekti.

Sibil Çetinkaya fiziğiyle sosyal medyaya damga vurdu!

Birbirinden cesur pozlara imza atan ünlü fenomene beğeni yağdı.

Sibil Çetinkaya fiziğiyle sosyal medyaya damga vurdu!

Pozları gören takipçileri ise, güzel fenomeni Dua Lipa'ya benzetti.

Sibil Çetinkaya fiziğiyle sosyal medyaya damga vurdu!