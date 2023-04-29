Sibil Çetinkaya fiziğiyle sosyal medyaya damga vurdu! "Turkish Dua Lipa" Yakın arkadaşı Şeyma Subaşı'nın düğün arifesi 90'lar partisine giden Sibil Çetinkaya, tarzı ve güzelliğiyle dikkat çekti. Güzel fenomenin karelerine takipçilerinden tam not geldi.

Sosyal medya fenomeni ve ifnluencer Sibil Çetinkaya, Instagram'ı sallamaya devam ediyor.

Medya ve oyunculuk alanında eğitimler aldıktan sonra sosyal medyaya ilgisini yoğunlaştıran Sibil Çetinkaya, hızla takipçi sayısını yükseltti.

Dila Tarkan, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli gibi sosyetik isimlerle yakın olan Sibil Çetinkaya, binlerce takipçiye ulaştı ve her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor.

Hayatını takipçileriyle paylaşan 28 yaşındaki ünlü fenomen, Şeyma Şubaşı'nın düğün öncesi partisine katıldı.

90'lar konseptli partide adeta ışıldayan Sibil Çetinkaya, cesur kombin tarzından ödün vermedi.

Partiye damga vurdu

Pembe büstiyeri ve pantolonu ile tarzını ortaya koyan Sibil Çetinkaya, takipçilerinden tam not aldı.

90'lar kızına dönüşen Çetinkaya, fiziğiyle de dikkat çekti.

Birbirinden cesur pozlara imza atan ünlü fenomene beğeni yağdı.

Pozları gören takipçileri ise, güzel fenomeni Dua Lipa'ya benzetti.