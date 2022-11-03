Sibil Çetinkaya transparan kombiniyle olay yarattı! 'Sen niye böyle soyunmaya başladın'

Sibil Çetinkaya transparan kombiniyle olay yarattı! 'Sen niye böyle soyunmaya başladın'

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyada çektiği makyaj ve günlük vloglar ile fenomen haline gelen Sibil Çetinkaya cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan fenomenin instagramda 508 bin takipçisi bulunuyor.

28 yaşında olan Sibil Çetinkaya İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunudur. Son dönemde sık sık markalarla işbirliği yapan Sibil Çetinkaya farklı ve iddialı tarzı ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Fenomen ismin paylaştığı her fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.

Sibil Çetinkaya'nın "Kombinim nasıl olmuuuuş.Bugün aşırı keyifli bir gündü ya Akşam üstü evden çıktım, bi davete giderken bu ara aşırı taktığım siyahlara bürünmek istedim. Siz bende renkli mi seviyorsunuz siyah mı" notuyla paylaştığı pozlar gündeme oturdu. İşte o kareler..