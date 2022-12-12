Sıcak Kafa dizisi nerede çekildi? Dizi uyarlama mı? Sıcak Kafa çekim mekanları!

Sıcak Kafa dizisi nerede çekildi? Dizi uyarlama mı? Sıcak Kafa çekim mekanları!

Netflix'in yerli distopik dizisi Sıcak Kafa, ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Dizinin nerede çekildiği ve gerçek olup olmadığı ise merak ediliyor.

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 2 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan Netflix’in popüler dizisi Sıcak Kafa, ilk sezonunu tamamladı. İkinci sezonu ise merakla bekleniyor.

Dizinin yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turagay üstleniyor. Senaryosunu ise Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker'in kaleme alıyor.

Başrollerinde Osman Sonant, Hazal Subaşı ve Şevket Çoruh gibi başarılı isimlerin yer aldığı distopik ve macera türündeki Türk orijinal dizi Sıcak Kafa, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Dizinin konusu

İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi haline gelir.

Herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul’un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan sıcak kafasının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

Sıcak Kafa nerede çekildi?

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Sıcak Kafa dizisinin çekimlerine 2021 yılının ilk aylarında başlanmıştı. Yerli distopik dizi Sıcak Kafa, Türkiye’de, ağırlıklı olarak İstanbul’da çekildi.

Özellikle dizinin çekimleri İstanbul Galata, Taksim, Un Kapanı ve Haliç bölgelerinde gerçekleşti.

Sıcak Kafa dizisi uyarlama mı?

Netflix’in popüler dizisi Sıcak Kafa, Afşin Kum’un Ayı adlı kitabından uyarlanmıştır.