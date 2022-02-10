Şiddet uyguladığı iddia edilmişti! Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisine bakın güzelliğiyle büyülüyor

Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacısı Yunus Emre Özden'in özel hayatı merak konusu oldu. Yunus Emre Özden'in aşk yaşadığı isim, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

2020 yılında Survivor'a katılarak tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Yunus Emre Özden, Survivor All Star 2022 sezonunun da iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor.

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yunus Emre Özden, sürekli agresif çıkışlarıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Hikmet Tuğsuz ile kavga eden Yunus Emre Özden, Acun Ilıcalı'dan ceza aldı.

Yaşanan gerginlik sonrası, Yunus Emre Özden'in özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, Survivor Yunus Emre'nin sevgilisini görünce hayran kaldı.

DÖVÜŞ SPORLARIYLA İLGİLENİYOR

1993 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya gelen Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi Ulaştırma Lojistik bölümünü bitirdi.

Çocuk yaşlardan itibaren dövüşçü olmak isteyen Yunus Emre Özden, ailesinden onay alamadığı için modelliğe yöneldi.

İlerleyen yıllarda bir spor salonunda keşfedilen Yunus Emre Özden, dövüş sporlarıyla ilgilenmeye başladı ve 2019 yılında Türkiye 3'üncüsü oldu.

SEVGİLİSİ GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Survivor'daki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Yunus Emre Özden, şimdilerde Beria Gözen ile aşk yaşıyor. Danışmanlık yapan Beria Gözen, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında Yunus Emre Özden'in, sevgilisi Beria Gözen'e şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

''KADINA GÜCÜ YETEN ACİZLER''

Beria Gözen, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, ''Kadına gücü yeten erkekler, acizler... İyi görünüp numara yaparlar. İstedikleri olmayınca şiddet! Her türlüsüne lanet olsun. Vefa çok başka bir şey… Bir şeyler düzene girsin diye sabretmek yetmiyor. İşlerine gelmeyince tehdit ederler, döverler. Kadınız ama bir kadın gibi anlayamayız! Delikanlı adam kadın dövüp sonra çamur atmaz. Herkes kendi vicdanını yaşar.'' ifadelerini kullanmıştı.