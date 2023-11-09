"Şifalı eldiven" ile servete kondu, belgeleri sahte çıktı! Fenomen Şüheda Kaya'nın lüks yaşamı... Fenomenlerin lüks hayatının perde arkası gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Gündemin yeni ismi ise "şifalı eldiven" diyerek tedavi sağlayan fenomen Şüheda Kaya oldu.

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Yasa dışı yollarla zengin oldukları ortaya çıkan Dilan Polat ve eşi Engin Polat beraberindeki şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olayın ardından gözler fenomenlerin lüks hayatlarına çevrildi.

Özellikle güzellik merkezi ve sağlık alanında zenginleşen isimler, bir bir mercek altına alınıyor.

Şulemsi ve Özlem Öz gibi isimlerin akabinde dikkatleri çeken Şüheda Kaya oldu.

Şifalı eldivenler ile hastaları tedavi ettiğini söyleyerek lüks bir hayat yaşayan Şüheda-Cem Kaya çiftinin mal varlığı gündeme geldi.

Servet yarattı

Şüheda Kaya, ‘Canlandıran Şifa Kurumları’nda taktığı eldivenlerle hastalara masaj yaparak şifa dağıttığını iddia ediyor.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Kaya çiftinin markası olan Canlandıran Şifa Kurumları'nın internet sitesinde "Belgelerimiz" adı altında sergilenen belgelerin de dört tanesinin örnek belge olduğu görüldü.

Kaya çiftinin bir süre önce dünyanın en yüksek ve günlüğü yaklaşık 50 bin TL olan Burj Khalifa otelinde tatil yaptığı paylaşımları da çok konuşuldu.

Bu paylaşımlar ve çiftin işleri gündeme geldi ve mal varlıklarının ne kadar olabileceği sosyal medyada tartışma konusu oldu.