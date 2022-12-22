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    Şifanur Gül'den dekolteli ayna pozları! Dudak ısırtan anlar...

    Hayatımın Şansı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Şifanur Gül, ayna karşısında dekolteli pozlar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 17:16
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    Şifanur Gül'den dekolteli ayna pozları! Dudak ısırtan anlar...

    Ekranlarda "Kırmızı Oda" ile tanınan Şifanur Gül, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.

    Genç ve güzel oyuncu Şifanur Gül, daha önce Uyanış Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar ve Sevdim Seni Bir Kere gibi yapımlarda boy gösterdi.

    Şifanur Gül, asıl çıkışını şimdilerde rol aldığı Hayatımın Şansı dizisiyle yapıyor.

    Dizide Yonca karakteriyle başrolü üstlenen Şifanur Gül, yetenekli olduğu kadar güzelliğiyle de dudak ısırtıyor.

    Ayna karşısına geçti

    27 yaşındaki Şifanur Gül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Özellikle Instagram'dan fotoğraflar paylaşan Gül, son kareleriyle mest etti.

    Ayna karşısında dekolteli pozlar veren ünlü oyuncu, o kareleri takipçileriyle paylaştı.

    İşte o anlar...

    Şifanur Gül den dekolteli ayna pozları! Dudak ısırtan anlar... #1

    Şifanur Gül den dekolteli ayna pozları! Dudak ısırtan anlar... #2

    Şifanur Gül den dekolteli ayna pozları! Dudak ısırtan anlar... #3

    Şifanur Gül den dekolteli ayna pozları! Dudak ısırtan anlar... #4


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