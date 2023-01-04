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    Şifanur Gül'den dekolteli karavan pozları! 'Şifalandık'

    Hayatımın Şansı dizisinin başrol oyuncusu Şifanur Gül'ün karavan pozları beğenildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 16:47
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    Şifanur Gül'den dekolteli karavan pozları! 'Şifalandık'

    Son günlerin dikkat çeken genç oyuncuları arasında Şifanur Gül yer alıyor.

    daha önce Uyanış Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar ve Sevdim Seni Bir Kere gibi yapımlarda boy gösteren Şifanur, ilk başrol tecrübesini yaşıyor.

    FOX TV'de yayınlanan Hayatımın Şansı dizisinde "Yonca" karakterini canlandıran Gül, izleyicilerden büyük beğeni topluyor.

    Şifanur Gül hakkında bilgileri araştıran izleyiciler, sosyal medya hesabında bakakalıyor.

    Karavan pozları

    27 yaşındaki Şifanur Gül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Özellikle Instagram'dan fotoğraflar paylaşan Gül, karavanda verdiği pozlarlar mest etti.

    Mini büstiyeriyle dekolteli karelere imza atan ünlü oyuncu, o anları takipçileriyle paylaştı.

    Şifanur Gül den dekolteli karavan pozları! Şifalandık #1

    Şifanur Gül den dekolteli karavan pozları! Şifalandık #2

    Şifanur Gül den dekolteli karavan pozları! Şifalandık #3


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