Sıfır makyaj Tuba! Tuba Büyüküstün güzelliği ile büyüledi..

Güzelliği ile herkesi etkileyen Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Oyuncunun makyajsız hali en az makyajlı hali kadar beğenildi.

Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen, Maya ve Toprak adında ikizleri bulunan Tuba Büyüküstün, yıllara meydan okuyor.

Güzelliğini korumayı başaran Büyüküstün, her hali ile adından söz ettiriyor.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkati çeken oyuncu, makyajsız halini sosyal medyadan paylaştı.

YENİDEN SETE ÇIKTI

Sefirin Kızı adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, yeni projesinin çekimleri için Ayvalık'ta bulunuyor.

Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak'la birlikte Another Self isimli Netflix dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Büyüküstün, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmıştı.

MAKYAJSIZ HALİNİ BEĞENİYE SUNDU

Bir süre hastanede tedavi gören Büyüküstün, sağlığına kavuşmasının ardından dizi setine geri döndü. Çekimlere yeniden başlayan oyuncu, setten paylaşım yapmaya devam ediyor.

Güzel oyuncu son olarak makyajsız bir karesini sevenleriyle paylaştı. Oyuncu fotoğrafına, "Günaydın" notunu düştü.