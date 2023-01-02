TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün, geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük bir beğeni toplayan dizinin ikinci bölüm fragmanı merak konusu oldu.

Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in, yapımcılığını ise Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisi TV8 ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümü büyük ilgi gördü.

Uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkat çeken Sıfırıncı Gün dizisinini, Amerika Birleşik Devletleri Miami'den Arnavutluk'a pek çok bölgede çekimleri yapılıyor. İlerleyen bölümlerle adeta izleyicinin nefesini kesecek.

Dizinin ilk bölümünde birbirleri için canlarını ortaya koyacak olan ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını almak için yeniden bir araya geliyor.

Sıfırıncı Gün dizisi ilk bölümden sonra ikinci bölümün fragmanıyla merak uyandırdı. Sıfırıncı Gün 2. bölüm 2. fragmanı yayında!

Sıfırıncı Gün 2. bölüm 2. fragmanı İZLE