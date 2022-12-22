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Sıfırıncı Gün dizisinden yepyeni tanıtım! Sıfırıncı Gün ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Sıfırıncı Gün dizisinden yepyeni tanıtım! Sıfırıncı Gün ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Uluslararası polisiye bir dizi olan Sıfırıncı Gün izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte dizinin yayın tarihi ve 3. tanıtımı...