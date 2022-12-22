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    Sıfırıncı Gün dizisinden yepyeni tanıtım! Sıfırıncı Gün ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Uluslararası polisiye bir dizi olan Sıfırıncı Gün izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte dizinin yayın tarihi ve 3. tanıtımı...
    • 22.12.2022 - 11:58
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    Sıfırıncı Gün dizisinden yepyeni tanıtım! Sıfırıncı Gün ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in, yapımcılığını ise Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisi TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin ilk görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

    Uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkat çeken Sıfırıncı Gün dizisi, Amerika Birleşik Devletleri Miami'den Arnavutluk'a pek çok bölgede yapılacak çekimler ile izleyicinin adeta nefesini kesecek.

    TV8 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ikinci tanıtım videosu ortalığı yakıp kavurmuştu. Polisiye dizinin, 3 tanıtım videosu yayınlandı. Son tanıtımı heyecan yarattı.

    Dizi severler, Sıfırıncı Gün dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte dizinin yayın tarihi ve son tanıtım videosu…

    Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor?

    TV8 ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Sıfırıncı Gün, 28 Aralık 2022 Çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

    Oyuncu kadrosu

    Dizinin oyuncu kadrosunda Yiğit Özşener, Savaş Özdemir, Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Berk Cankat, Sarp Akkaya, Damla Colbay, Uğur Uzunel, Esra Ruşan gibi başarılı isimler yer alıyor.

    Sıfırıncı Gün 3. tanıtım videosu İZLE

    Sıfırıncı Gün dizisinden yepyeni tanıtım! Sıfırıncı Gün ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? #1


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