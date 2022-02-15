Sihirli Annem Çilek'in ablasını görmüş müydünüz? Hem sarışın hem güzel hem de hamile!

Sihirli Annem Çilek'in ablasını görmüş müydünüz? Hem sarışın hem güzel hem de hamile!

Sihirli Annem'in güzeller güzeli Çilek'i Zeynep Özkaya, teyzelik heyecanı yaşıyor. Ablası Cansu Özkaya'nın hamile olduğunu duyuran oyuncu, o anları karelerle ölümsüzleştirmeyi ise ihmal etmedi.

Başrollerini İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat ve Defne Joy Foster'ın paylaştığı Sihirli Annem'in ilk bölümü 27 Şubat 2003 yılında yayınlandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gamze Özer tarafından oluşturulan dizinin yönetmen koltuğunda Ersoy Güler, Tülay Kocatürk ve Kartal Çidamlı oturdu.

İnci Kırhan Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği ve yıllar sonra yeni oyuncularla yayınlanan dizi, o dönem farklı konusu ile dikkatleri çekmişti.

Dizide başroller dışında da yer alan çocuk oyuncular ilgi toplarken, rollerinin altından başarı ile kalkmaları alkışlara neden oldu.

Projede Çilek karakterine hayat veren ve diziye sonradan dahil olan Zeynep Özkaya ise akıllarda bu sayede kaldı.

Diziden sonra bazı projelerde rol alan Zeynep Özkaya, sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanıyor.

Sık sık paylaşım yapan Özkaya, ablası Cansu Özkaya ile fotoğraf paylaştı ve hamile olduğunu duyurdu.

ZEYNEP ÖZKAYA'DAN YENİ POZLAR

Zeynep Özkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle teyze olacağını duyurdu. Özkaya'nın ablası ile çektirdiği karelere binlerce yorum geldi. Genç oyuncunun takipçileri anne adayını ve teyzeliğini tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Geçtiğimiz aylarda Cem Demirok ile evlenen Cansu Özkaya, göğüs dekolteli gelinlikli karelerini Instagram hesabından yayınlamış ve beğeni toplamıştı.

Çektirdiği birbirinden güzel pozları takipçilerinin beğenisine sunan Özkaya, "Ömür boyu mutluluklar" "Ne kadar güzelsiniz" "Tebrikler" şeklinde yorumlar almıştı.