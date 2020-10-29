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    Sihirli Annem dizisi yıllar sonra yeniden başlıyor

    Türk televizyonlarında bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisi, yeni bölümleriyle yıllar sonra yeniden ekranlara gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 13:18
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 13:34
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    Sihirli Annem dizisi yıllar sonra yeniden başlıyor

    Acun Ilıcalı'nın yeni yılda yayına başlatmayı planladığı Exxen adlı dijital platformda ekrana gelecek Sihirli Annem dizisinin hazırlıkları sürüyor.

    Süreç Film imzalı diziyi Başak Soysal yönetecek. Gamze Özer'in yazdığı dizi 10'ar bölüm halinde 2 sezon olarak çekilecek.

    İKİ OYUNCU BELLİ OLDU

    TV100'ün haberine göre; Dizide Nevra Serezli'nin Dudu rolünü Nergis Kumbasar, Gül Onat'ın Perihan karakterini ise Lale Başar oynayacak.

    Sihirli Annem dizisi yıllar sonra yeniden başlıyor #1

    Sihirli Annem dizisi yıllar sonra yeniden başlıyor #2

    Sihirli Annem dizisi yıllar sonra yeniden başlıyor #3

    Sihirli Annem dizisi yıllar sonra yeniden başlıyor #4

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