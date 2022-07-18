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    Sihirli Annem'in Betüş'ü 50 yaşına girdi, son hali oldu oldu!

    Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Betüş karakteri ile tanınan İnci Türkay, doğum gününü kutladığı kareleri sosyal medya üzerinden hayranlarının beğenisine sundu.
    • 18.07.2022 - 17:41
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    Sihirli Annem'in Betüş'ü 50 yaşına girdi, son hali oldu oldu!

    15 Temmuz 1972 yılında İzmir'de dünyaya gelen İnci Türkay, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

    Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışan oyuncu, Sihirli Annem dizisinde Betüş'e hayat verdi.

    Kariyerinin en büyük rollerinden birine hayat veren ve akıllarda böyle kalan İnci Türkay, TRT Çocuk'ta yayınlanan “Köstebekgiller” dizisinde yer aldı.

    2004 yılında iş adamı Ahmet Eroğlu ile evlenen ve Ali adında bir oğlu olan güzel isim, 2009 yılında bu evliliği noktaladı.

    Şimdilerde Atilla Saral ile evli olan İnci Türkay, son olarak Rengarenk isimli dizide yer aldı ve ekranlardan çekildi.

    Oğlunun eğitimi için yurt dışında bulunan İnci Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisini hatırlatıyor.

    Son olarak doğum gününden bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncuya, hayranlarından övgü dolu yorumlar geldi.

    Güzelliği hala baki..

    Londra’da yaşayan İnci Türkay, 50’nci doğum günü için Yunanistan’ın Kos adasına tatile gitti.

    Atilla Saral burada eşi için özel bir kutlama düzenledi. Kos’tan Assos’a geçecek olan Saral ve Türkay 3 Ağustos’ta İngiltere’ye dönecek.

    Yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın son halini görenler "Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumlarında bulundu.

    Sihirli Annem in Betüş ü 50 yaşına girdi, son hali oldu oldu! #1

    Sihirli Annem in Betüş ü 50 yaşına girdi, son hali oldu oldu! #2

    Sihirli Annem in Betüş ü 50 yaşına girdi, son hali oldu oldu! #3

    Sihirli Annem in Betüş ü 50 yaşına girdi, son hali oldu oldu! #4


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