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Sihirli Annem'in Betüş'ü ve Suzan'ı yıllar sonra buluştu! O pozlara yorum yağdı..

Sihirli Annem'in Betüş'ü ve Suzan'ı yıllar sonra buluştu! O pozlara yorum yağdı.. Sihirli Annem'in Betüş ve Suzan'ı yıllar sonra Londra'da buluştu. Zuhal Topal ve İnci Türkay'ın sosyal medyada paylaştığı kareler sosyal medyada gündeme geldi. İşte o kareler..

ensonhaber.com 2003-2012 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem dizisinde birlikte rol alan Zuhal Topal ve İnci Türkay yıllar sonra Londra'da buluştu. Sihirli Annem'de Betüş karakterine hayat veren oyuncu İnci Türkay uzun zamandır Londra'da yaşıyor. Zuhal Topal ailesi ile birlikte Londra'ya tatile gitti. Topal ve İnci Türkay uzun zaman sonra buluştu. İnci Türkay ve Zuhal Topal birlikte verdikleri pozları sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu. Zuhal Topal'ın "Araya mesafeler girsede 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İncim yerin ben de apayrı. Çok özlemişiz birbirimizi. Zaman geriye aksııınn" notuyla paylaştığı kareler büyük beğeni topladı. İşte Zuhal Topal ve İnci Türkay'ın Londra pozları..