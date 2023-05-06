Sihirli Annem'in Cem'i yıllar sonra ortaya çıktı! 30 kilo birden verdi, gören tanıyamadı Sihirli Annem dizisinde Cem'e hayat veren Buğra Özmüldür, ortaya çıktı. Sihirli Annem'den sonra ekranlarda yer almayan genç oyuncu, 30 kilo birden verdi ve bambaşka bir görünüme kavuştu.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi, birçok genç oyuncuyu tanımamıza olanak sağladı.

Bu genç oyuncular arasında yer alan Buğra Özmüldür, Cem karakteri ile tanınmaya başlandı.

Dizinin devam eden bölümlerinde de yer alan Özmüldür, uzun zamandır ise ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Yeni bir projede yer almayan ve astrolojiye de ilgisi olduğu bilinen Özmüldür, son haliyle gündem oldu.

Uzun zaman sonra ortaya çıkan Buğra Özmüldür'ün son haline yorum yağdı.

30 kilo birden verdi

Sihirli Annem dizisi ile hayatı değişen ve Cem olarak akıllara kazınan Buğra Özmüldür, şimdilerde çevirmenlik yapıyor.

Senaryolar da yazan Özmüldür, verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu.

30 kilo veren Buğra Özmüldür'ün son hali çok beğenildi ve dizinin hayranlarından yorum yağdı.