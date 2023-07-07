Sihirli Annem'in Ceren'i Çilek'in evine baskın yaptı, son halini paylaştı! "Manken gibi olmuş" Sihirli Annem dizisinde Ceren'i canlandıran Gizem Güven, aynı dizide rol arkadaşı olan Zeynep Özkaya'yı ziyaret etti.

Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor. Sihirli Annem dizisinden sonra Selena'da Leyla'ya hayat veren ve şu sıralar sosyal medyaya rotasını çeviren Güven, Zeynep Özkaya'nın evine gitti. Zeynep Özkaya ise Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat verdi. İkili diziden sonra arkadaşlarına hız kesmeden devam ediyor. Dün gece Zeynep Özkaya'yı evinde ziyaret eden Güven, o anları da sosyal medyadan paylaştı. İşte Zeynep Özkaya'nın ev hali Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'yı paylaşan Gizem Güven'e beğeni yağdı. Sihirli Annem'in Çilek'i son halini görenler "Çok güzel olmuş" yorumlarında bulundu.