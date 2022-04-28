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    Sihirli Annem'in Ceren'i o pozuyla 'Gerçek olamazsın' dedirtti! Sosyal medyayı yıktı geçti...

    Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla beğeni rekoru kırdı. Güven'in fotoğrafına, "Gerçek olamazsın" yorumlar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 14:59
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    Sihirli Annem'in Ceren'i o pozuyla 'Gerçek olamazsın' dedirtti! Sosyal medyayı yıktı geçti...

    31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Güven, ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide yer aldı ve oyunculuk hayatına başladı.

    Reklam çekimleri yapan ve başka projelerde de yer alan Güven'in tanınması 2022 yılında yer aldığı Sihirli Annem dizisi sayesinde oldu.

    Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkati çeken Sihirli Annem dizisinde Ceren'e hayat veren Güven, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

    2020 yılında evlendiği futbolcu Caner Turp ile geçtiğimiz aylarda boşanan Güven, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

    Herhangi bir dizi projesinde yer almayan  ve sosyal medya üzerinden para kazanan Güven, boşandıktan sonra ayrı eve çıktı.

    Diğer bir Sihirli Annem oyuncusu olan Zeynep Özkaya ile sık sık görüşen güzel isim, her anını Instagram hesabından yayınlıyor.

    Masmavi gözleri ve sempatik halleriyle dikkatleri üzerine çeken Güven, son paylaştığı kareler ile yine herkesi etkiledi.

    Gizem Güven'in güzelliği

    Son zamanlarda sosyal medyanın popüler isimlerinden biri haline gelen Gizem Güven, pozlarıyla adından söz ettiriyor.

    Instagram'da 1 milyon takipçisi olan Güven, yakın çekim pozuyla övgü dolu yorumlar aldı. Güzelliğini konuşturan Güven'in o pozuna, "Gerçek olamazsın", "Çok güzel olmuşsun" gibi yorumlar geldi.

    Eğitimini Beykent Üniversitesinde alan Güven, Sihirli Annem ve Selena dizileriyle oyunculuk kariyerinde sıçrama yaşadı.

    Sihirli Annem in Ceren i o pozuyla Gerçek olamazsın dedirtti! Sosyal medyayı yıktı geçti... #1

    Sihirli Annem in Ceren i o pozuyla Gerçek olamazsın dedirtti! Sosyal medyayı yıktı geçti... #2


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