Sihirli Annem'in Çilek'i büyüdü, sevgilisi sosyal medyaya damga vurdu: "Burak Özçivit mübarek" Sihirli Annem dizisinde Çilek'e hayat veren Zeynep Özkaya, büyüdü. Şimdilerde sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtımlarla para kazanan Özkaya, sevgilisi Oğulcan ile gündem oldu. Özkaya'nın sevgilisini görenler, yakışıklılığına yorum yağdırdı.

23 Ocak 1998'de İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep Özkaya, Sihirli Annem dizisinde karşımıza Çilek karakteri ile çıktı.

stanbul Teknik Üniversi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Özkaya, Sihirli Annem dizisindeki Çilek karakteri sayesinde ünlendi.

Bu dizide hayat verdiği Çilek karakterinden sonra İki Aile'de oynayan Özkaya, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Üniversiteye başladıktan sonra ekranlardan uzak kalan Özkaya, şimdilerde sosyal medya üzerinden para kazanıyor.

Yaptığı tanıtımlarla para kazanan Zeynep Özkaya, uzun süredir ise Oğulcan Can ile aşk yaşıyor.

Sevgilisi ile evlenmeye hazırlanan Özkaya'nın aşk dolu karelerine ise "Maşallah" yorumları yağdı.

Zeynep Özkaya'nın sevgilisi

Reklamlar dışında da sosyal medyadan özel hayatını ve ailesine dair detayları paylaşan Zeynep Özkaya, uzun süredir Oğulcan Can ile aşk yaşıyor.

Birbirine yakıştırılan ve Youtube için sık sık videolar çeken çift, sosyal medya üzerinden beğeni ve yorum alıyor.

Oğulcan'ın yakışıklı olduğunu dile getiren hayranları, "Ne zaman evleneceksiniz?" diye sormadan da geçemiyor.

Sosyal medya üzerinden adından söz ettiren oyuncu 'İki Aile', 'Eyvah Halam' ve 'Altındağlı' dizilerinde rol almıştı.