Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya bikinili pozlarıyla instagramı salladı!

Ünlü oyuncu Zeynep Özkaya tatil pozları ile dikkatleri üzerine çekti.Cesur pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı..

Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem'de Çilek karakterine hayat veren oyuncu Zeynep Özkaya sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi.

Zeynep Özkaya şu sıralarda Kıbrıs'ta tatil yapıyor.Tatilde verdiği pozları instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu güzelliği ile beğeni topladı.

438 bin instagram takipçisi bulunan Özkaya'nın yaptığı paylaşımları binlerce kez beğeniliyor.Sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapan oyuncu bir dönemin en çok izlenen dizisiyle büyük ün yakalamıştı.

Aradan yıllar geçti ve Zeynep Özkaya şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile adınan söz ettiriyor.İşte Özlaya'nın paylaştığı bazı kareler..