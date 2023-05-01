Sihirli Annem'in Kerem'i evlendi, eşinin güzelliği sosyal medyayı salladı: "Yengeye nazar değmesin" Sihirli Annem dizisinde Kerem karakteriyle yer alan Michele Cedolin, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Zaman içerisinde bir hayli değişen Michele Cedolin, geçtiğimiz aylarda da evlendi. Başarılı ismin eşi ise güzelliğiyle gündem oldu.

Yayın hayatına başladığı günden bugüne kadar dikkati çeken Sihirli Annem, günümüzde bile tekrarlarıyla izlenme rekorları kırıyor.

Farklı konusu ile ilgi çeken dizinin oyuncu kadrosu, en az konusu kadar önemliydi.

Çocukların en sevdiği projelerden olan dizidei, çocuk oyuncular öne çıktı.

Bu çocuklar oyuncular şimdilerde ekranlarda yer almıyor. Ancak sosyal medya üzerinden varlıklarını sürdürüyorlar.

Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür ve Michele Cedolin....

Bu isimler zamanın en başarılı çocuk oyuncuları arasında gösterildi. Günümüzde bambaşka yollara gidenler Michele Cedolin, evlendi.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Michele Cedolin, sevgilisi İrem Doğan'a seyircilerin önünde evlilik teklifi etmişti.

Bu teklifin ardından evlenen ve mutlu bir beraberliği olan Michele Cedolin, eşinin güzelliğiyle gündem oldu.

Eşine yorum yağdı

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Michele Cedolin, soruya yanlış cevap verdikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Ben de bir soru sorabilir miyim?" diyerek söz hakkı istedi.

Yerinden kalkarak seyirciler arasında oturan sevgilisi İrem Doğan'ın yanına giden Cedolin, diz çöküp sevgilisine "Benimle evlenir misin?" dedi. Teklif karşısında şoke olan Doğan, "Evet" cevabını verdi

Kenan İmirzalıoğlu ise çifti stüdyonun ortasına çıkartarak tebrik etti. Bin TL'lik ödülle yarışmaya veda eden Cedolin, "Soruları cevaplarken aslında benim heyecanım başkaydı" diyerek İmirzalıoğlu ile şakalaştı..

29 yaşındaki Michele Cedolin, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

Yüksek lisansını ve doktora eğitimini de Galatasaray Üniversitesi'nde tamamlayan Michele, şu anda aynı üniversitede akademisyen olarak çalışıyor.