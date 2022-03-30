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    Sihirli Annem'in küçük Toprak'ına bakın siz! Sütyen giymeyi unutunca, göğüsler gözüktü...

    Sihirli Annem dizsinde Toprak'a hayat veren Jennifer Boyner, Instagram pozları ile yıktı geçti. Yıllar içerisinde kocaman bir genç kız olan ve güzelleşen Boyner, pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 16:22
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    Sihirli Annem'in küçük Toprak'ına bakın siz! Sütyen giymeyi unutunca, göğüsler gözüktü...

    2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci ,Metin Serezli, Gül Onat ve Defne Joy Foster yer aldığı Sihirli Annem, yıllar içinde birçok kez çekildi.

    İlk yayınladığı kadar etki vermeyen dizi, Türk televizyon tarihinde farklı bir yere sahip oldu ve o dönemde fazlasıyla izlendi.

    Dizide o dönem Yavuz ve Eda'nın kızı olarak yer alan Jennifer Boyner ise Toprak karakterine hayat verdi.

    Sevimli halleriyle dikkati çeken ve dizi çekildiği zaman küçük bir çocuk olan Boyner, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız.

    Uzun zamandır ekranlarda yer almayan ve sosyal medyayı aktif kullanan güzel isim, pozlarıyla görenlerin aklını başından alıyor.

    KÜÇÜK TOPRAK ŞOV YAPTI

    Cesur pozlarına sosyal medya hesabında sık sık yer veren Jennifer Boyner, herkesin beğenisini kazanıyor.

    Oyunculuğun ardından sosyal medya fenomenliğine soyunan Boyner'in Instagram'da 171 bin takipçisi bulunuyor. Siyah bluzu ve sütyensiz olmasıyla dikkati çeken Boyner'e yorum üstüne yorum yağdı.

    Sihirli Annem in küçük Toprak ına bakın siz! Sütyen giymeyi unutunca, göğüsler gözüktü... #1

    Boyner'in bu halini görenler, "Sen ne olmuşsun" tarzında yorumları peş peşe sıraladı. Bazıları fotoğrafı çok beğenirken bazıları ise cesareti karşısında şaşırdı.

    Güzelliği ile sosyal medya üzerinden iltifat yağmuruna tutulan Boyner'in kusursuz bir fiziği olduğu ise gözlerden kaçmadı.


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