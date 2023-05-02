Sihirli Annem'in Periliçe'si tesettüre girdi, o kareler göreni etkiledi! "Güzelliğinize güzellik katmış" Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Periliçe karakteri ile tanınan Ayşen İnci, Türkan Hanımın Konağı isimli projede, tesettür taktı. Bugüne kadar sayısız projede yer alan oyuncunun o kareleri ise hayranları tarafından bir hayli beğenildi.

7 Haziran 1955 yılında İstanbul'da doğan ve aslan Ankaralı olan Ayşen İnci, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatrosu'nda Yüksek Lisans yaptı.

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra Ayşen İnci, birçok sinema ve dizi projesinde de yer alarak tanınan bir isim oldu.

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Periliçe karakteri sayesinde tanınan Ayşen İnci, hala daha akıllarda bu rolüyle yer ediyor.

Sihirli Annem dizisinin etkisini hala daha üzerinde taşıyan oyuncu, Evlilik Hakkında Her Şey dizisine konuk oyuncu olarak katıldı.

Aktif olarak oyunculuğa devam eden İnci, 2020 yılında Türkan Hanım’ın Konağı dizisinde başrol oynayarak Türk Hanım karakterini canlandırdı.

Başarılı ismin Türkan Hanım'ı canlandırdığı dönemdeki kareleri olay oldu. İnci burada tesettür takan bir karaktere hayat verdi.

Ayşen İnci'nin tesettürlü kareleri ise olay oldu. Sosyal medyaya yansıyan bu kareler, hayranlarından övgü aldı.

Ayşen İnci'nin tesettürlü hali

Türkan Hanımın Konağı'da yer alan ve Türkan Hanım'a hayat veren Ayşen İnci, rolü gereği tesettür taktı.

Ayşen İnci'nin tesettürlü kareleri sosyal medya üzerindne gündeme geldi ve daha önce görmemiş olanlardan da yorum yağdı.

Tesettürlü kareleri beğenilen Ayşen İnci'ye, "Güzelliğine güzellik katmış" yorumları geldi.