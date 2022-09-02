Sihirli Annem'in Toprak'ı kasığına kadar açtı! Frikik vermemek için bakın ne yaptı...

Sihirli Annem'in Toprak'ı kasığına kadar açtı! Frikik vermemek için bakın ne yaptı...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Toprak' rolüyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner, katıldığı bir düğünde elbisesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve Gamze Özer tarafından oluşturulan Sihirli Annem, izlenme rekorları kırdı.

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Zuhal Topal, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat ve Defne Joy Foster gibi isimlerin yer aldığı dizi, ilginç konusu ile dikkati çekti.

Daha sonra defalarca tekrarı yapılan dizinin ilk sezonu akıllardan silinmezken, dizideki çocuk oyuncular ise büyüdü.

Dizide Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner, güzelliği ve farklı tarzı ile diğer oyuncuları geride bıraktı.

Eda ve Yavuz'un kızı olarak tanıdığımız Jennifer Boyner, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Sosyal medyada yayınladığı kareler ile dikkati çeken Boyner, Sihirli Annem dizisindeki 'Kerem' karakterini canlandıran Michele Cedolin'in düğününe katıldı.

Düğünde derin yırtmaçlı elbise giyen güzel isim, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

"Bu ne güzellik?"

Sihirli Annem, Kaybolan Yıllar ve Hepsi 1 dizilerinde rol alan Boyner, katıldığı düğünde şıklığı ile dikkati çekti.

Güzelliği ile diğer arkadaşlarını geride bırakan Boyner, o kareleri Instagram hesabından yayınladı.

Derinm yırtmacı ve ten rengi rengi ile akılları baştan alan oyuncu, frikik vermemek için ise bir hayli uğraştı.