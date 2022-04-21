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    'Sıkı tut açıldı açılacak' Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i bornozuyla paylaştı...

    Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci'nin Instagram hesabından paylaştığı son kareler, beğeni yağmuruna tuttu. Bornozuyla poz veren oyuncu, takipçilerini mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 16:07
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    'Sıkı tut açıldı açılacak' Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i bornozuyla paylaştı...

    Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar’ın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif kaleme aldığı, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği NTC Yapım imzalı Annenin Sırrıdır Çocuk, iddialı bir kadroya sahip.

    Başrollerinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler rol alıyor.

    Anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek dizide iki anne adayının yaşadığı dram anlatılıyor.

    Dizide Meryem karakterini canlandıran Selin Yeninci ise dikkat çeken oyunculardan oldu.

    İlk oyunculuk deneyimini Vicdan dizisiyle yaşayan Yeninci, Cennetin Sırları, Galip Derviş, Vicdan, Toz Ruhu, Olur Olur, Ah Neriman, Gönül, Tatlı Küçük Yalancılar, Kaçın Kurası, Yüz Yüze, Avlu, gibi yapımlarda boy gösterdi.

    Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye rolünü oynayan Yeninci, son paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kaptı.

    Bornozuyla poz verdi

    Oyunculuk performansı kadar, güzelliğiyle de dikkatleri çeken 34 yaşındaki Selin Yeninci, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Bir çekim içim kamera karşısına geçen oyuncu, makyaj yaptırırken giydiği bornozuyla peş peşe kareler paylaştı.

    Dekoltesiyle dikkatleri çeken Yeninci'nin takipçileri, fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

    İşte Selin Yeninci'den cesur paylaşım...

    Sıkı tut açıldı açılacak Annenin Sırrıdır Çocuk un Meryem i bornozuyla paylaştı... #1

    Sıkı tut açıldı açılacak Annenin Sırrıdır Çocuk un Meryem i bornozuyla paylaştı... #2

    Sıkı tut açıldı açılacak Annenin Sırrıdır Çocuk un Meryem i bornozuyla paylaştı... #3

    Sıkı tut açıldı açılacak Annenin Sırrıdır Çocuk un Meryem i bornozuyla paylaştı... #4


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