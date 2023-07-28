Sıla Türkoğlu derin dekolteli pozlarını sıraladı, sosyal medya coştu! "Asalet akıyor" Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle gönüllerde taht kuran Sıla Türkoğlu, cesur pozlarına yenisini ekledi. Ünlü oyuncu Alp Navruz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Türkoğlu, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi. Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Son dönemlerde büyük çıkış yakalayan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, oyunculuğuyla göz dolduruyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken 24 yaşındaki Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla gündemi sallamıştı.

Kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile aşkını ilan etmiş, sosyal medya hesabından pozlarını paylaşmıştı.

Sevgilisiyle tatiline devam eden güzel oyuncu, bu kez de dikkat çeken cesur elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Dekoltesi nefes kesti

Derin bacak dekoltesiyle bütün gözleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu, verdiği pozları peş peşe sıraladı.

Ünlü oyuncunun takipçileri bu pozlara, "Asalet akıyor her detayından", "Sen nasıl bir güzelliksin", "Öldük de cennete mi düştük" gibi yorumlar yaptı.