Sıla Türkoğlu havuzdan ıslak ıslak paylaştı, gören hayran kaldı! "Kuğu gibi Maşallah" Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle adını milyonlara duyuran güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun o pozlarını gören gözlerini alamadı. İşte o cesur pozlar...

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa karakteriyle büyük bir çıkış yapan Sıla Türkoğlu, sosyal medyayı hareketlendirmeye devam ediyor.

Son paylaştığı havuz pozlarıyla adeta fırtına gibi esen genç oyuncu, takipçilerini büyülemeyi başardı.

Cesur ve iddialı duruşuyla dikkat çeken Türkoğlu, o pozlarla tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla adeta bir yaz rüyası yaşatan Sıla Türkoğlu, havuzun serin sularında keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Pozlarıyla mest etti

İddialı duruşu ve pozitif enerjisiyle dikkat çeken Sıla Türkoğlu, takipçilerini büyüleyerek sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu cesur pozları gören takipçiler ise beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Ünlü oyuncunun bu pozlarına takipçilerinden, "Güzellik ve asalet", "Su gibisin", "Güzelliğinle başımız belada" gibi yorumlar geldi.