Sıla Türkoğlu kuğu gibi süzüldü! Sosyal medyadan alevler yağdı: "Yangın yeri buralar sayende" Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteri ile herkesin kalbinde taht kuran Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı.

18 Nisan 1999 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, son zamanların en iyi çıkış yapan oyuncuları arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Doğa karakteriyle tanınmaya başlayan Sıla, oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. Güzel isim daha sonra Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. Doğa karakterinden sonra sosyal medyada üzerinde de büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde tesettürlü kareleriyle gündem olmuştu. Oyuncunun tesettürlü kareleri hayranları tarafından beğenilirken, sosyal medyada da yorum yağdı. Güzel isim uzun süre daha verdiği pozlaral gündemden düşmeyecek gibi duruyor... Şimdi ise kuğu gibi süzüldü Sıla Türkoğlu, hayat verdiği Doğa karaktteri ile dikkati çekiyor. Güzel ve başarılı isim, farklı aynı zamanda da heyecanlı bir karaktere hayat veriyor. Güzelliği ile de sosyal medyadan dikkati çeken Sıla Türkoğlu, özellikle beyaz elbiseli pozuyla olay oldu. Kanal 7'den ayrıldıktan sonra yıldızı gittikçe parlamaya başlayan oyuncunun kuğu gibi olduğu söylendi.