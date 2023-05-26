Sıla Türkoğlu kusursuz fiziğiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı "Cesaretin vücut bulmuş hali" Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Güzel oyuncu dikkat çeken fiziğiyle kamera karşısına geçti. İddialı pozu sosyal medyayı yıktı geçti.

Son dönemde Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncularıyla ön plana çıkıyor.

Büyük çıkış yakalayan dizide Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi büyülüyor.

Dizideki karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Sıla Türkoğlu, oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyor.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ve kusursuz fiziğiyle de dikkat çeken başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımlarına yenisini ekledi.

Paylaşımıyla mest etti

1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Sıla Türkoğlu, bu kez sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncunun dikkat çeken pozuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. "Doğal güzellik", "Güneş gibi parlıyorsun" gibi yorumlar geldi.

Henüz 19 yaşında oyunculuğa başlayan Sıla Türkoğlu, 2018 yılında Ağlama Anne dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

O dönemden itibaren oyunculuğuyla kalplerde taht kuran güzel oyuncu, sosyal medyadaki tarzıyla da beğeni topluyor.

Yemin, Emanet gibi dizilerde de rol alan Sıla Türkoğlu, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.