Sıla Türkoğlu mini elbisesiyle havuz başında! Boylu boyunca uzandı, gören hayran oldu: "Pembe görmesin" Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'ya hayat veren ve son zamanların en tanınan isimleri arasında yer alan Sıla Türkoğlu, mini elbisesiyle adeta şov yaptı.

18 Nisan 1999 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu oyunculuğa, 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. Yemin dizisinde Suna karakterine hayat veren Türkoğlu, Emanet dizisinde tanınmaya başlandı. Bu dizide yaşadığı sorunlu ayrılıkla gündeme gelen Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'ya hayat veriyor. Doğa karakteri ile gönüllerde taht kuran Sıla Türkoğlu, son paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Mini bir elbise giyen ve yaz sezonunu açan Türkoğlu, kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı. Sıla'dan havuz başında poz Özel bir çekim için kamera karşısına geçen Sıla Türkoğlu, mini elbisesiyle havuz başında poz verdi. Pembe elbisesi ile göz kamaştıran ve saçlarını açan Türkoğlu, kusursuz fiziğiyle beğeni yağmuruna tutuldu. Sıla Türkoğlu'nun hayranları yorum ve beğeni yağdırdı. Bazıları diziye gönderme yaparak, "Pembe görmesin" dedi.