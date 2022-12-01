Yemin ve Emanet dizileri ile tanınan Sıla Türkoğlu, cesur karelerini paylaşmaya devam ediyor. Yeşil elbiseli pozlarını paylaşan Türkoğlu, yine herkesten yorum almayı başardı.

18 Nisan 1999 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle ekranlara "Merhaba" dedi.

2019 yılında Yemin dizisinde Suna karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, akabinde yer aldığı Emanet ile tanınmaya başladı.

Bu diziden olaylı bir şekilde ayrılan ve sosyal medyada günlerce konuşulan Türkoğlu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti ile ekranlarda yer alıyor.

Doğa karakteri ile seyirci karşısına çıkan Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinden sonra ise bir hayli değişti.

Dikkatleri üzerine çekmeye başlayan güzel isim, cesur pozlarıyla hayranlarının beğenisini kazanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde oyunculuğu ile de adından söz ettiren Türkoğlu, paylaştığı yeşil mini elbisesi ile olay oldu.

Özellikle Twitter'da bolca paylaşan güzel ve başarılı isim, kendi halinde bir hayat sürüyor. Takipçileri ise sakinliğini ve doğallığını beğeniyor.

Sıla Türkoğlu yeşili

Güzel ve başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kariyerine odaklanan ve özel hayatı ile gündemde olmayı sevmeyen Türkoğlu, yeşil elbisesi ile adeta göz kamaştırdı.

Güzel ismin yeşil elbisesine yorum yağdı. Hayranları, yeşilin çok yakıştığını söylerken oyunculuğu ile de büyülediğini belirtti.