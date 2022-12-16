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- Sıla Türkoğlu sırttan dekolte verince nefesler kesildi! 'Sevap gibisin be kadın'
Sıla Türkoğlu sırttan dekolte verince nefesler kesildi! 'Sevap gibisin be kadın'
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni paylaşımıyla dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 16.12.2022 - 15:13
Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol alan Türkoğlu, Doğa karakterine hayat veriyor.
24 yaşındaki Sıla Türkoğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada da adından söz ettiriyor.
Instagram'ı aktif kullanan Sıla Türkoğlu, son kareleriyle takipçilerini büyüledi.
Doğal ve cesur
Sırt dekoltesiyle poz veren güzel oyuncu, o kareleri Instagram hesabından yayınladı.
Mini elbisesini uzun deri çizmeleriyle tamamlayan Sıla Türkoğlu, doğal güzelliğiyle nefes kesti.
Takipçilerinin beğenmeden geçemediği karelere "Çok güzelsin", "Muhteşem", "Sana bakmak sevaptır", "Doğal güzellik" gibi yorumlar yazıldı.