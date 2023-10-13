Sıla Türkoğlu yeşil tarzıyla dünyayı kıskandırdı! "Düştük yine güzelliğine" Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, güzelliğiyle parmak ısırtıyor. Ünlü oyuncu son pozuyla takipçilerini mest etti. O kareye kısa sürede beğeni rekoru geldi.

ensonhaber.com Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran 24 yaşındaki Sıla Türkoğlu, seyircilerden büyük övgü aldı. Sıla Türkoğlu, Türkoğlu, Emanet, Yemin, Ağlama Anne gibi birçok dizide de rol alarak kariyerinde çıkış yaptı. Oyunculuğa 2018 yılında Ağlama Anne dizisiyle adım atan genç yetenek, konuk oyunculukla başladığı serüvenine şimdi başrollerde devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Sık sık pozlarını yayınlayarak, güzelliğiyle gündemden düşmüyor. Son pozu olay! Yeşil gözleri ve duru güzelliğiyle ön plana çıkan Sıla Türkoğlu, son pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı. İşte o kare... Ünlü oyuncu oyuncunun kusursuz güzelliği ve yeşil kıyafetine takipçileri akın etti. Kısa sürede beğeni yağmuru geldi.