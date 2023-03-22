Sıla Türkoğlu'nun tesettürlü karesi sosyal medyanın gündemine oturdu: "Bir melek düştü ana sayfama" Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteri ile herkesin ilgisini çeken Sıla Türkoğlu, tesettürlü karesi ile olay oldu. Türkoğlu'nun tesettürlü karesini gören "Çok yakışmış" demekten kendisini alamadı.

18 Nisan 1999 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. Yemin dizisinde Suna karakterini canlandıran Türkoğlu asıl ününü ise Emanet dizisi sayesinde kazandı. Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Türkoğlu, Star TV'de Kızılcık Şerbeti dizisi ile bir kez daha dikkati çekti. Burada Doğa karakterine hayat veren Türkoğlu, izleyenlerin ilgisini hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle çekti. Sosyal medyanın da aktif kullancıları arasında yer alan Türkoğlu, dizide tesettür taktı. Güzel isme tesettürü yakıştıran hayranları, fotoğrafı binlerce kez paylaştı. Sıla Türkoğlu'ndan yeni kare Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, dizide tesettür taktı. Bir sahne için başına tesettür takan Türkoğlu, oldukça beğenildi. Yeni nesil oyuncular arasında gözde olan ve rol arkadaşı ile aşk yaşayan Türkoğlu'na yorum yağdı. Sıla Türkoğlu'nun fotoğrafı hayranları tarafından paylaşılırken, "Tıpkı bir melek gibisin" söylemleri gündeme geldi.