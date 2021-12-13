Sıla'nın sevgilisi İlker Kaleli'nin eski aşkı Yasak Elma'nın yıldızı çıktı! Sadece bir ay süren aşk...

Sıla'nın sevgilisi İlker Kaleli'nin eski aşkı Yasak Elma'nın yıldızı çıktı! Sadece bir ay süren aşk...

Ünlü şarkıcı Sıla ile mutlu bir birlikteliği olan oyuncu İlker Kaleli'nin bir zamanlar, FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Aşk hayatındaki hızlı değişikliklerle sık sık magazin gündemine gelen ünlü şarkıcı Sıla, Ocak 2020 tarihinde ünlü şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu.

11 aylık evliliğini, geçtiğimiz Ocak ayında sonlandıran şarkıcı, boşandıktan kısa bir süre sonra oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Bir süredir aşk iddiaları karşısında sessiz kalan Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.

Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan Sıla ve İlker Kaleli çifti, artık saklanmıyor. Birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan ünlü çift, paylaşımlarıyla birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor.

İlker Kaleli hakkında araştırma yapan hayranları ise Kaleli'nin eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ESKİ AŞKI YASAK ELMA'DAN ÇIKTI

Son olarak ''Öğretmen'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu İlker Kaleli ile şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlamıştı.

Ancak 36 yaşındaki İlker Kaleli ile 23 yaşındaki Biran Damla Yılmaz'ın aşkları kısa sürmüştü.

Ayrılık haberini duyuran Biran Damla Yılmaz, "Aynı yerden bakamadık olmadı" açıklamasında bulunmuştu.