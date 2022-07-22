Silikonlarını yenileten Seda Sayan'dan dekolte gösterisi! 'Dipçik gibi'

Silikonlarını yenileten Seda Sayan'dan dekolte gösterisi! 'Dipçik gibi'

Estetikten vazgeçemeyen Seda Sayan, son olarak silikonlarını değiştirdi. Mayolu poz veren Sayan, yeni haliyle gençlere taş çıkarttı.

Çiçeği burnunda gelin Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'le dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

Sosyal medya hesabından sıkça paylaşım yapan Seda Sayan, bir yandan da bıçak altına yatmaya devam ediyor.

Son olarak göğüs silikonlarını değiştirmek için ameliyat olan Sayan'dan ilk poz geldi.

Silikonlarını gösterdi

Çağlar Ökten ile bir kare paylaşan ünlü sunucu, dekoltesiyle dikkat çekti.

Eşiyle tatilde olan Seda Sayan, Instagram'dan yeni pozlarını paylaştı.

Mayosuyla göğüs dekoltesini öne çıkaran Sayan'ın son haline beğeni yağdı.