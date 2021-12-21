Şimdi milyonlar içinde! Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in eski mesleği bakın neymiş

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, hayat hikayesi ile gündemde... Şimdi milyonlar içinde yüzen Georgina Rodriguez'in daha önce yaptığı meslek herkesi şaşırttı.

Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo, hem spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Portekizli Juventus'tan ayrılıp 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönen Ronaldo, herkesi kıskandıran bir hayata sahip.

2016 yılından bu yana Arjantinli manken Georgina Rodriguez'la aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla 3 milyon sterlinlik eve yerleşmişti.

Ronaldo sayesinde dünya çapında bir üne kavuşan ve şimdilerde ikiz bebeklere hamile olan sevgilisi Georgina Rodriguez, son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor.

Birbirinden güzel paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce beğeni alan Ronaldo'nun sevgilisi Rodriguez, bu kez de bilinmeyenleriyle gündeme geldi.

DADILIK YAPTI

Dansı ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Georgina Rodriguez'in yedi yıl önce 20 yaşındayken İngiltere'de bakıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre; 27 yaşındaki manken kültürel değişim programıyla gittiği İngiltere'nin Bristol kentinde haftada 125 sterline dadılık yaptı.

Rodriguez dadı olarak çalışırken az maaşına rağmen İngilizce ve dans dersleri aldı.

DADILIĞI BIRAKIP MANKENLİĞE BAŞLADI

Dadılığı bıraktıktan sonra mankenliğe başlayan Rodriguez, hayalini kurduğu İngiltere'ye Ronaldo'nun bu yaz İngiliz takımı Manchester United ile anlaşmasının ardından kraliçe gibi döndü.

Instagram'da 28.7 milyon takipçisini arkasına alarak yaptığı marka iş birlikleriyle 20 milyon sterlinlik servet edinen Rodriguez, Ronaldo'dan maddi bağımsızlığını ilan etmiş durumda.

Manken, isimsiz bir şekilde çıktığı bu yolda artık dergilere kapak olan, markaların iş birliği için peşinden koştuğu, lüks malikâneler ve yatlarda yaşayan bir şöhrete dönüştü.

Georgina Rodriguez son olarak bir dijital platformla kendi hayatını anlatan bir dizi anlaşması yaparak kariyerini sağlama aldı.