Simge derin yırtmacıyla sosyal medyayı yaktı geçti! 'Fizik kadın' Ünlü şarkıcı Simge Sağın cesur sahne kıyafeti ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Simge'nin son pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte ünlü şarkıcının son paylaşımı..

ensonhaber.com Şarkıcı Simge Sağın cesur sahne tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Her biri birbirinden iddialı sahne kostümleri ile adından söz ettiren Simge'nin son Instagram pozları kısa sürede binlerce beğeni topladı. Simge, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazandı. 41 yaşındaki Simge Sağın geçtiğimiz gün Antalya Açık Hava sahnesinde konser verdi. Simge'nin derin yırtmaçlı sahne kıyafeti sosyal medyayı adeta salladı. İddialı bir kostüm tercih eden Simge konser pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Simge'nin son Instagram paylaşımları..

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