Simge Sağın'ın Barcelona Stadyumu'nda verdiği pozlar beğeni topladı! 'Bu güzelliğin gerçek mi?' Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın yeni Single'ı Harcandıkça'nın lansmanı Barcelona'nın stadyumunda gerçekleştirildi.

Ünlü şarkıcı Simge'nin yeni Single'ı Harcandıkça'nın lansmanı Barcelona'nın Stadyumu Spotify Camp Nou'da gerçekleştirildi.

Barcelona'nın dün evinde oynadığı Girona maçında reklam panolarında Simge'nin yeni Single'ının reklamı yapıldı.

Barcelona takımının Spotify ile yaptığı iş birliği kapsamında stadyumunun ismi Spotify Camp Nou olmuştu. Dün oynanan Barcelona - Girona maçında stadın geo-targeted led panolarında Simge'nin yeni Single'ının tanıtımı gerçekleşti.

İlk Türk sanatçı oldu

Simge, Camp Nou Stadyumu'nda tanıtımı yapılan ilk Türk sanatçı olarak tarihe geçti. Maçı tirbünden takip eden Simge verdiği pozları instagram hesabından paylaştı.

Simge'nin bu pozları kısa sürece binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte o pozlar..