Simge Sağın cesur sahne kıyafetiyle 'Yok artık' dedirtti: 'Yaktın ortalığı' Ünlü şarkıcı Simge Sağın cesur sahne kıyafeti ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Simge'nin son pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o kareler..

Şarkıcı Simge Sağın iddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birbirinden iddialı hahne kostümleri ile adından söz ettiren Simge'nin son Instagram paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Simge, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazandı. 41 yaşındaki Simge Sağın geçtiğimiz gün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Simge'nin tercih ettiği sahne kıyafeti sosyal medyayı adeta salladı. İddialı bir kostüm tercih eden Simge konser pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Simge'nin son Instagram paylaşımları..