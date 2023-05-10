Simge Sağın derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 'Icardı görmesin' Ünlü şarkıcı Simge Sağın iddialı sahne kıyafeti ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Simge'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Simge Sağın sahne kostümleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcının son Instagram pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Simge Sağın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

Instagramda 1,6 milyon takipçisi bulunan Simge Sağın'ın yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 41 yaşındaki Simge Sağın geçtiğimiz gün bir mekanda sahne aldı.

Simge'nin sahne kıyafeti dikkat çekti. İşte ünlü şarkıcının son instagram paylaşımı..