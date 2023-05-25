Simge Sağın mavi bikinili pozlarıyla mest etti! 'Icardi bunu beğendi' Çeşme'de tatil yapan ünlü şarkıcı şarkıcı Simge Sağın sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte Simge'nin o pozları..

Ünlü Şarkıcı Simge Sağın olay yaratan paylaşımlarına devam ediyor. 41 yaşındaki ünlü şarkıcı hem kariyeri hemde sosyal medyada paylaştığı cezur pozlar ile sıkça magazin gündeminde yer alıyor. Sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen Simge Sağın instagramdan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Simge Sağın fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son dönemde Galatasaraylı taraftarların dilinden düşmeyen 'Aşkın Olayım' isimli şarkı ile gündemden düşmeyen Simge sosyal medyanın en çok konuşuluan isimleri arasında yer alıyor. Simge son olarak Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile adından söz ettirdi. Çeşme'de tatil yapan Simge Sağın'ın mavi bikinisiyle verdiği pozlara yorum yapdı. İşte Simge Sağın'ın bikinili pozları..