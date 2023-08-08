Simge Sağın pembe mini elbisesiyle mest etti: 'Bu fizik gerçek mi?' Simge Sağın iddialı sahne kıyafetleri beğeni toplamaya devam ediyor. Sahne pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Simge'nin son pozları büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

Ünlü şarkıcı Simge Sağın iddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birbirinden iddialı hahne kostümleri ile adından söz ettiren Simge'nin son Instagram paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Simge, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazandı. 41 yaşındaki Simge Sağın geçtiğimiz günlerde Sefo ile birlikte sahne aldı. Simge konser fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Pembe bir elbise tercih eden Simge'nin sahne tarzı takipçilerinden tam not aldı. İşte Simge'nin son Instagram paylaşımları..