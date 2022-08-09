Simge Sağın sahne kıyafetiyle ortalığı salladı! 'Fazla iddialı'

41 yaşındaki ünlü şarkıcı Simge Sağın cesur pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor..

Ünlü şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetleri ile gündemden düşmüyor.Cesur sahne kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çeken Simge sosyal medyada gündeme geldi.

Güzel şarkıcı sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçılar arasında yer alıyor.Sık sık takipçileriyle fotoğraflarını paylaşan Simge Sağın'ın paylaşımları kısa sürede büyük ilgi görüyor.

41 yaşında olan Simge Sağın konserlerine ara vermeden devam ediyor.İşte bir konserinde giydiği ve dikkat çeken o kıyafet..